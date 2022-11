ليبيا- كشف المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة عن وصول شحنة نفطية مقدمة من ليبيا تقدر بـ30 مليون طن من الوقود إلى الموانئ التونسية .

وخلال مؤتمر صحفي عقده حمودة اطلعت على مجرياته صحيفة المرصد أشار حمودة إلى إن وصول الشحنة جاء عقب إعطاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لمؤسسة النفط في طرابلس بإتمام الأمر والتنسيق مع الجانب التونسي للاستلام.

وأوضح حمودة إن الشحنة تأتي في إطار دعم ومساندة حكومة الوحدة لتونس.

Shares

The post حمودة: أرسلنا قرابة الـ30 مليون طن من الوقود إلى تونس كدعم من حكومة الوحدة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية