عتيقه: مهرجان درنة المسرحي هزم بالفن محاولات التقسيم

اعتبر جمعة عتيقة نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن مهرجان درنة المسرحي هزم بالفن محاولات التقسيم.

وقال عتيقة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رغم كل شئ أبهجني مهرجان درنه المسرحي لأنه هزم بالفن محاولات الانقسام لكم كل التقدير”.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان درنة المسرحي كان قد أشرف على نسخته الخامسة فرقة أجيال للمسرح والفنون، وفي لمسة وفاء من اللجنة العليا للمهرجان، أطلق على هذه النسخة إسم دورة الفنان صالح الأبيض، تكريمًا للراحل لما قدمه خلال مسيرته الفنية.