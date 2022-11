وزارة النفط والغاز توضح بشأن مد أنبوب للغاز من ليبيا إلى دمياط وآخر إلى اليونان

ليبيا – نشرت وزارة النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال توضيحًا للرد على بعض التساؤلات التي وردت من قِبل المهتمين بشأن العام وعدد من خبراء النفط والغاز التي كانت تتمحور على مد أنبوب للغاز من ليبيا إلى دمياط وأنبوب آخر من ليبيا إلى اليونان.

الوزارة وفي ردها على السؤال حول مدى اقتصاديات خط الغاز من ليبيا إلى دمياط لإنشاء معمل لتسييل الغاز، أجابت: “فيما يخص إنشاء خط من ليبيا إلى دمياط بجمهورية مصر العربية لإنشاء معمل لتسييل الغاز نوضّح أنه تمّ بتاريخ 16 أكتوبر 2007 توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية، من أجل إنشاء معمل لتسييل الغاز في ليبيا وتعديل هذه المذكرة بتاريخ 12 يونيو 2008، وكل منهما نصّ على إجراء دراسة هندسية مبدئية لإنشاء معمل لتسييل الغاز ودفع منحة توقيع قيمتها 500 مليون دولار عند الاتفاق على هذا المشروع”.

وبشأن مدى اقتصاديات مدّ خط الغاز من ليبيا إلى اليونان، أوضحت الوزارة أنه تمّ إنشاء خط مليته – صقلية (غرين ستريم)، وبدأ العمل بتاريخ 30 من شهر سبتمبر لعام 2004، وباعتبار أنّ الشبكة الأوروبية تعتبر شبكة واحدة وتشمل اليونان أيضًا فإنّه لا جدوى من إنشاء هذا الخط.

