القبض على مطلوب بقضايا خطف وابتزاز في منطقة الماية

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أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية أنّ قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة عن ضبطه مطلوبًا في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن في منطقة الماية غرب طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ التحقيقات كشفت عن أن المتهم يدعى “أ.أ.س.أل” ويُعرَف باسم “صدام كنانة”، وهو من مواليد 1990 ومقيم في الجفارة، ومطلوب لدى مركز شرطة الماية في الواقعة المذكورة بحق المواطن “ض.س.س.أ”.

فيما جاء في البيان أنّه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وسُجلت له القضية رقم «ص 123/2022 الماية»”