ليبيا الان

القبض على مطلوب بقضايا خطف وابتزاز في منطقة الماية

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة منتهية الولاية أنّ قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة عن ضبطه مطلوبًا في واقعة خطف وتعذيب وابتزاز مواطن في منطقة الماية غرب طرابلس.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنّ التحقيقات كشفت عن أن المتهم يدعى “أ.أ.س.أل” ويُعرَف باسم “صدام كنانة”، وهو من مواليد 1990 ومقيم في الجفارة، ومطلوب لدى مركز شرطة الماية في الواقعة المذكورة بحق المواطن “ض.س.س.أ”.

فيما جاء في البيان أنّه “جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وسُجلت له القضية رقم «ص 123/2022 الماية»”

الوسوم

#تعذيب ابتزاز الماية خطف ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك