تعرف على محاور لقاء السفير الألماني مع المشري والنويري

كشف سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الخميس، محاور مناقشاته مع كلٍ من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري.

ووفق لتغريدة على حساب السفير الألماني بموقع تويتر، تمثلت هذه المحاور في الوصول إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية، وتوافق بين جميع الأطراف السياسية المعنية، والوصول إلى حل ليبي – ليبي لتقدم العملية السياسية وإجراء الانتخابات.

بدوره، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان، إن المشري ناقش خلال استقباله السفير الألماني بمقر المجلس في العاصمة طرابلس 4 ملفات سياسية يعمل عليها المجلس من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وشملت هذه الملفات جهود مجلس الدولة الرامية لتحقيق الاستقرار عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، وملف تغيير المناصب السيادية، وآلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.