النائب العام: حبس المراقب المالي ببعثة ليبيا في رواندا لاتهامه بالاختلاس 

أمر مكتب النائب العام بحبس احتياطي على ذمة التحقيق للقائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا؛ بتهمة اختلاس عشرات الألوف من النقد الأجنبي، والتصرف في قيم مالية أخرى مخالفا للقواعد، ما رتب عنه ضرر جسيم بالمال العام.

وأوضح بيان النيابة العامة، المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أنه إلحاقاً بتدابير ملاحقة من أقبل على المال العام بالعدوان؛ وضمان استرداده عبر الآليات الممكنة؛ أخذ وكيل النيابة، بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، في استقصاء انحراف سلوك القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا، عن موجبات الوظيفة.

وتابع البيان؛ “فانكَشَفَ له واقع اجْتَرَاء الموظف على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه؛ فضلاً عن التصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالأموال والمصلحة العامة”.

وختم البيان موضحًا؛ “وبانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قبله؛ وتسجيل دفاعه حولها؛ قرَّر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق”.