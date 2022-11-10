الجراري لـ بوابة إفريقيا: نستعد لإطلاق حملة أزهريون ضد التطرف

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

10 November, 2022

بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، حملة “أزهريون ضد التطرف”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا الشيخ أكرم الجراري، لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن الحملة ستبدأ يوم السبت القادم الموافق 2022.11.12م وستتواصل خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وستقدم عدة محاضرات توعوية لكافة شرائح المجتمع في المساجد، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمدارس والنوادي الرياضية والإذاعات المسموعة والمرئية والصحف والبوابات الإخبارية وورش عمل يشارك فيها نخبة من مفكري وعلماء الأزهر الشريف.

وأضاف الجراري، أن الحملة تأتي ضمن استراتيجية المنظمة لمكافحة ظاهرة التطرف الفكري وتبيان صحيح الإسلام بالفكر الوسطي المعتدل، داعيا كافة أعضاء المنظمة بالمشاركة في هذه الحملة كل حسب مجاله من خلال المكاتب المعتمدة داخل ليبيا.