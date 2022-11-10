بحث تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية

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استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس في طرابلس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وتناول اللقاء، في بيان للخارجية، تعزيز التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل.

وذكرت، أن الجانبان تناولا قضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وتوفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته.

وقالت الخارجية، إنهما ناقشا إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف محكمة الجنايات الدولية في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.

وأضافت، أن المنقوش ثمّنت دور القضاء الليبي في أداء مهامه، مؤكدة على ترسيخ مفهوم أعراف العدالة في المراحل الانتقالية.

وقالت الخارجية، إن المنقوش شددت على أهمية التعاون المشترك بين محكمة الجنايات الدولية ونظام القضاء الليبي؛ لضمان دور أكثر فاعلية يحقق العدالة والمحاسبة والاستقرار.