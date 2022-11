الدرسي لـ القطراني: مكنا المواطن ببنغازي الكبرى من استخراج مستنداته من السجل المدني بسهولة

ليبيا – زار علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار برفقة وزير الاتصالات والمعلوماتية بالحكومة سالم الدرسي مقر فرع مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن الزيارة تضمنت إطلاع رئيس المصلحة اللواء أسامة الدرسي القطراني على سير العمل فيها والخدمات التي تقدمها للمواطنين واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها وسبل تذليلها.

ووفقًا للبيان، أكد رئيس المصلحة إن مقر في المدينة وظيفته إشرافية على كافة المناطق التي تتبع إداريًا منطقة بنغازي الكبرى مع تقديم خدماته بشكل يومي وبالطرق الحديثة التي سهلت استخراج كافة المستندات التي يحتاجها المواطن بالشكل السريع.

