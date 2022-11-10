النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي بسفارة ليبيا في رواندا

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام سجن القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا.

وذكر مكتب النائب العام أنّ الموظف تعدّى على المال العام؛ باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه، وأنّه تصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ مما رتَّب ضرراً جسيماً بالأموال والمصلحة العامة.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ نيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، أمرت بعد مواجهة المتهم بالأدلة القائمة عليه وتسجيل دفاعه حولها؛ بسجنه احتياطيا على ذمة التحقيق .