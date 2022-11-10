البحث الجنائي بنغازي يكشف غموض مقتل امرأة في بوعطني

تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، من القبض على شخص قام بقتل امرأة في منطقة بوعطني.

وقالت الإدارة، في بيان صادر عنها: “عناصر البحث الجنائي نجحوا في القبض على قاتل امرأة بمنطقة بوعطني يدعي (م خ) بحوزته أداة الجريمة، كما سيتم نشر تفاصيل القضية فور انتهاء التحقيقات”.

بدورها، أكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية، العثور على جثة امرأة ملقاع بمنطقة بوعطني، قائلة: “استجابة للبلاغ تم انتقال أعضائها إلى عين المكان للتحري وجمع المعلومات، حيث تبين من خلال جمع المعلومات أنها قضية شرف (زنا)”.

وأضافت “بتكثيف عملية جمع المعلومات تمكن الأعضاء من تحديد هوية الشخص وضبطه من خلال كمين والانتقال به إلى مكتب التحقيقات بإدارة إنفاذ القانون، حيث اعترف بتفاصيل القضية بالكامل”.