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الكهرباء تنقل معدات لإجراء عمرة جسمية بمحطة الرويس بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

بدأت الشركة العامة للكهرباء في نقل معدات وقطع غيار لمحطة الرويس بالجبل الغربي لغرض إجراء عمرة جسمية للوحدة الثالثة بالمحطة.

وقالت الشركة، اليوم إنها تواصل جهودها في نقل باقي الشحنات التي تشمل معدات وقطع غيار عبر شاحنات من مطار معيتيقة إلى موقع محطة الرويس بالجبل الغربي.

 وأوضحت الشركة، أن الغرض من نقل المعدات هو إجراء عمرة جسيمة للوحدة الثالثة الجاري تنفيذها حاليًا بالمحطة في إطار جهودها المتواصلة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في البلاد.

وقالت، إن المحطة ستدعم الشبكة الكهربائية بقدرة 156 ميغاوات.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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