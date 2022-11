ليبيا – أجرى وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد رفقة رئيس غرفة الطوارئ والتنظيم فرج اقعيم جولة تفقدية في جل المناطق والمشاريع في مدينة بنغازي حيث تابع خلالها سير العمل وآخر المستجدات.

ويأتي ذلك ضمن حرص وزير التخطيط والمالية المستمر على مشاريع المدينة وإطلالتها التي يأمل أن تكون في مستوى عمل الحكومة لتسمو بها بنغازي مدينة للثقافة و المعمار و تكتسي حلتها الجديدة.

وتأتي الجولات المستمرة لحماد، لمتابعة كل المشاريع وتطبيق كافة توصيات دولة رئيس الحكومة فتحي باشاآغا بشأن الحلة الجديدة للمدينة مطلع العام المقبل.

Shares

The post وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاآغا يتابع أعمال غرفة الطوارئ والتنظيم في بنغازي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية