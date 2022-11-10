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السايح يبحث مع السفير الأمريكي مستجدات العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، آخر مستجدات العملية الانتخابية.

 

وبحسب موقع المفوضية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم، في المركز الاعلامي بمقر المفوضية، بحثا خلاله الاستعدادات الفنية للمفوضية لإجراء الانتخابات.

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من جانبه، جدد السفير الأمريكي خلال اللقاء، دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرةً نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله.

 

كما وأثنى المبعوث الأمريكي على المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة.

 

 

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الوطن الليبية

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