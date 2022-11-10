نورلاند: من حق الليبيين أن يتساءلوا عن مصير الأموال التي تتدفق بكثرة إلى البلاد

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الأزمة في ليبيا، لا تخص فقط مجلسي النواب والدولة، بل تخص كافة الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية.

ورأى نورلاند في تصريحات صحفية أنه بمقدور جميع الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية، أن تعمل على المُضي قدمًا تجاه الانتخابات.

وذكر: حظينا بفرصة مناقشة مشروع المصالحة وآلية توزيع الثروة في البلاد مع المجلس الرئاسي، ولدينا عديد من الأفكار على الطاولة لتفعيل هذا المشروع.

وأكد نورلاند أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا عن مصير الأموال التي تتدفق بكثرة إلى البلاد، قائلاً: “نحن نرى المؤسسات الليبية تستجيب لهذه المطالبات الخاصة بوضع آلية لتوزيع الثروة والموارد وهذا أمر إيجابي”.

واختتم: نشعر بالغضب عندما نسمع معلومات بشأن فظائع تُرتكب في مناطق مثل ترهونة، وندعم التحقيق في هذه الجرائم ومُساءلة الجناة.