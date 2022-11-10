الحويج يبحث التعاون مع شركة هواوي في بناء الاقتصاد الرقمي

بحث محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، مع المدير العام بشركة هواوي في ليبيا، لي وانج ليانج، تنفيذ خطة التحول نحو الاقتصاد الرقمي بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأوضح حساب وزارة الاقتصاد على فيسبوك، في بيان، أن الاجتماع شارك فيه المستشار الصديق اللب ومدير شركاء هواوي في ليبيا، كما استعرض اللقاء خطة التحول الرقمي بوزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات التابعة لها وسُبل تنفيذها بمشاركة الشركات المحلية والأجنبية المتخصصة.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء ناقش أهمية تطوير البنية التحتية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بدولة ليبيا بما يُمّكن القطاعات من تقديم الخدمات الالكترونية وبناء الاقتصاد الرقمي.

وأوضح البيان أن الحويح، دعا شركة هواوي للتعاون مع المؤسسات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.