الشارف: أعضاء مجلسي البرلمان والدولة يناقشان القاعدة الدستورية في سرت الأسبوع المقبل

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف أن أعضاء مجلسي النواب والدولة سيلتقون الأحد المقبل، في مدينة سرت، للتشاور حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، وذلك قبل يوم من عقد البرلمان جلسة رسمية في المدينة.

الشارف قال في تصريح لصحيفة “الاتحاد”: إن ملف المناصب السيادية أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال اجتماع سرت، مؤكدًا أن البرلمان أحال الأسماء المرشحة لشغل المناصب لمجلس الدولة منذ ما يقرب من عام.

وشدد على أن البرلمان ينتظر اختيار مجلس الدولة لثلاثة أسماء مرشحة لشغل كل منصب سيادي ليقرر البرلمان الشخصية التي سيتم اختيارها من بين المرشحين الثلاثة.

وأوضح أن مجلس النواب سيعقد جلسة الإثنين المقبل للتصويت على قانون الأمن الداخلي، قانون المرتبات الموحد، انتخاب أحد نواب مدن الجنوب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بالإضافة لافتتاح مقرات حكومية في سرت للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي.

ونوّه إلى أن الجنوب الليبي يعاني من أزمات متلاحقة تحتاج لحل عاجل، مشيدًا بدور القوات المسلحة الليبية في إرساء الأمن والاستقرار بإقليم “فزان” خلال السنوات الماضية.

وشدد في الختام على دعم أهالي الجنوب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن في أقرب وقت ممكن.

