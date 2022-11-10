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اليوم .. المجلس الأعلى للدولة يناقش تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 10 نوفمبر 2022 (وال)- يناقش المجلس الأعلى للدولة في الجلسة التي يعقدها اليوم الخميس، تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية.

وأوضحت عضو المجلس نعيمة الحامي في تصريح صحافي أن لجنة المناصب السيادة لم تقدم تقريرها عن الاجتماع التي عقد مع لجنة مجلس النواب، والتي وضعت فيه اللجنتان آلية كاملة لاختيار المناصب السيادية.

وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن في جلسته السابقة الانتهاء من التصويت على جميع بنود القاعدة الدستورية المتفق عليها في القاهرة.  (وال _ طرابلس)

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وكالة الانباء الليبية وال

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