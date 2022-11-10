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قطر تؤكد دعمها لجهود باتيلي في ليبيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

التقى السفير القطري لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، بمقر السفارة في طرابلس، اليوم الخميس.

ووفق بيان للسفارة، فقد أكد الدوسري خلال الاجتماع على دعم قطر ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الدفع قدماً بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيدا بجهودها الرامية لحل الخلافات.

وجدد السفير التأكيد على دعم المسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

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الوطن الليبية

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