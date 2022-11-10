بريطانيا: وجود المحكمة في ليبيا عزز من فهم التحديات التي يواجهها الليبيون

قال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنه على حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أن تضطلع بالاستعداد للانتخابات الحرة الجامعة.

وأضاف المندوب البريطاني في تصريحات صحفية، أن الانقسام يهدد بحدوث أعمال عنف في ليبيا، مرحباً بتعيين باثيلي لاستعادة العملية الانتخابية.

ورحب بتخصيص موارد إضافية لفريق التحقيقات الجنائية في ليبيا، لافتاً إلى أن وجود المحكمة في ليبيا عزز من فهم التحديات التي يواجهها الليبيون، مشجعا السلطات الليبية على التعاون مع المحكمة وبعثة تقصي الحقائق.

وأشاد المندوب البريطاني بجهود المحكمة في التحقيق في الانتهاكات ضد المهاجرين والإتجار بالبشر، لافتاً إلى أن هذه التحقيقات أدت للقبض وتسليم اثنين من مرتكبي هذه الجرائم.

وأكد على ضرورة الالتزام بالتعاون مع مكتب المدعي العام والقوة الدافعة تجاه إسراع تحقيق العدالة.