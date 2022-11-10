أبو توتة: إعادة تفعيل قانون المحافظ الاستثمارية «ومضة جديرة بالإشادة»

اعتبر رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، أن إعادة تفعيل قانون المحافظ الاستثمارية؛ هو عودة الوعي لمجلس النواب الليبي.

وقال أبو توتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا بشأن إعادة تفعيل قانون المحافظ الاستثمارية الذي تم تجميده من قبل المؤتمر اللاوطني في سنة 2013 يشكل ومضة جديرة بالإشادة في حق الفقراء والعاطلين عن العمل”.

وتابع؛ “كما نشيد أيضا بقانون التأمين الصحي لجميع المواطنين بعد كان التأمين لذوي الحظوة من المترفين”.

وأوضح أن “الشعب الليبي لا يريد توزيع الصريرات بل يريد تحقيق مبدأ المساواة ، شكرا مجلس النواب”.