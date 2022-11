التركاوي: ما يقوم به مجلس الأمن يتمثل بجعل ليبيا في زمن “اللادولة”

ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب خير الله التركاوي مجلس الأمن وما يقوم به حاليًا لمعالجة أزمة الانسداد السياسي في ليبيا، معتبرًا أن ما يقوم به فقط يتمثل بجعل ليبيا في زمن “اللادولة”، بحسب وصفه.

التركاوي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، قال: “هل يشاهد الشعب الليبي مهزلة مجلس الأمن وخطته بتنفيذ دمى ليبية من رئاسات وهمية وغيرها لخطة التجويع والمعاناة وجعل ليبيا بزمن اللادولة؟”.

