الكوني يبحث مع سفير ألمانيا عودة العمل بنظام المحافظات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2022

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الخميس مع سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، رؤية النائب بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، كحل أساسي فاعل لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع واعتبارها هدف ومغنم لكافة المتصارعين على الأموال، والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية بالعاصمة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس تناول مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وثمن النائب دور ألمانيا الإيجابي ومساعيها في مساري برلين 2،1 لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وأشاد السفير الألماني بجهود المجلس الرئاسي وتعاونه مع البعثة الأممية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.