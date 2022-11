الزرقاء: أغلبية الليبيين يدركون أن المعضلة ليست في تأمين الانتخابات بل في تزويرها

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن تأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن والمناطق الليبية ليس إلا مناورة سياسية تستهدف جهود وقف إزاحة حكومته، ومغازلة المجتمع الدولي بهدف استرجاع دعمهم لها.

الزرقاء وفي تصريح لصحيفة ” الشرق الأوسط”، قال: “إنه بعد تواتر الأنباء حول تفاهم مجلسي النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة موحدة، تشرف على إجراء انتخابات شاملة، يحاول الدبيبة عبر هذا التعهد إيصال رسالة للمبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي، والمجتمع الدولي، مفادها أنه قادر على تأمين الانتخابات بدلًا من أي حكومة جديدة”، مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة غير قادرة على تنفيذ أي قرار صادر عنها في شرق البلاد وجنوبها، علما بأنهما يمثلان ثلثي البلاد تقريبًا، كونهما يعتبران مواقع تمركز وسيطرة الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتساءل الزرقاء: “كيف يكون الدبيبة مشاركًا في الانتخابات، وحكومته هي من ستشرف على تنظيمها وتسيطر على الأموال العامة؟”، وذهب إلى أنه من المتوقع أن تدعم نجاحه بكل الطرق، مبرزًا أن أغلبية الليبيين يدركون أن المعضلة ليست في تأمين الالتزامات اللوجيستية للاستحقاق الانتخابي، بل في تزويره.

