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السفير الأمريكي: من حق الليبيين التساؤل عن الأموال التي تتدفق بكثرة إلى البلاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الأزمة في ليبيا، لا تخص فقط مجلسي النواب والدولة، بل تخص كافة الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية.

وأضاف نورلاند في تصريحات صحفية أنه بمقدور جميع الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية، أن تعمل على المُضي قدمًا تجاه الانتخابات، ذاكرًاحظينا بفرصة مناقشة مشروع المصالحة وآلية توزيع الثروة في البلاد مع المجلس الرئاسي، ولدينا عديد من الأفكار على الطاولة لتفعيل هذا المشروع“.

وأكد السفير الأمريكي أنه من حق الليبيين أن يتساءلوا عن مصير الأموال التي تتدفق بكثرة إلى البلاد، قائلًانحن نرى المؤسسات الليبية تستجيب لهذه المطالبات الخاصة بوضع آلية لتوزيع الثروة والموارد وهذا أمر إيجابي“.

وختم نورلاند تصريحاته قائلًانشعر بالغضب عندما نسمع معلومات بشأن فظائع تُرتكب في مناطق مثل ترهونة، وندعم التحقيق في هذه الجرائم ومُساءلة الجناة“.

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الوطن الليبية

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