السفير الأمريكي: رئيس مفوضية الانتخابات أكد لنا جاهزيتهم الفنية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن رئيس مفوضية الانتخابات أكد جاهزيتهم فنيًا، وانتظارهم القاعدة الدستورية.

وقال نورلاند خلال مؤتمر صحفي: “مجلسا النواب والدولة لديهم 7 سنوات في السلطة، ولم يتوصلا إلى توافق حتى الآن، ونترقب اجتماع مجلسي النواب والدولة لوضع أساس دستوري للانتخابات”.

وأضاف “نركز على إعادة فتح السفارة الأمريكية والتواجد بشكل دائم في طرابلس وبنغازي وسبها، ويجب أن تكون هناك آلية مساءلة ورقابة تضمن الشفافية في إنفاق عائدات النفط”.

وتابع “بلادي تدعم مغادرة القوات الأجنبية الأراضي الليبية وتوحيد الجيش وعمل اللجنة العسكرية، كما أن مسألة وجود حكومتين معقدة ولا يمكن حلّها إلا عبر الانتخابات”.