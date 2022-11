أوغلو: هناك صعوبة في أن يؤمن الدبيبة انتخابات شاملة ومتزامنة إلا إذا كان هناك ضغط دولي على حفتر

ليبيا – اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو أن الانقسام ما زال سيد البيت الداخلي الليبي، وبالتالي هناك صعوبة في أن يؤمن عبد الحميد الدبيبة انتخابات شاملة ومتزامنة، إلا إذا كان هناك ضغط إقليمي ودولي على خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لكي ينسق بشكل مباشر أو غير مباشر مع حكومة الدبيبة.

أوغلو وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط “، أضاف: “أنه بالنظر لتباين المواقف حول هذا الأمر، تبقى دعوة الدبيبة مجرد تسجيل موقف، ورسالة لشعبه بأنه ساع للانتخابات، لكن هناك أطرافًا أخرى تعرقلها”.

واستبعد الأكاديمي التركي ما يردده البعض حول تعويل الدبيبة على دعم أنقرة له عسكريًا ليتمكن من إجراء انتخابات بعموم البلاد، خاصة بعد الاتفاقيات الأمنية الأخيرة الموقعة بين الجانبين، وقال بهذا الخصوص: “الانتخابات شأن داخلي بحت، وتركيا لن تتدخل، رغم أنها تسعى فعليًا لإيجاد انتخابات نزيهة والدفع بالعملية السياسية قدمًا، وإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار”، مضيفًا: “الدبيبة أدرك تمامًا أن وجوده في منصبه بات مؤقتًا، وأن حكومته أقرب لأن تكون حكومة تصريف أعمال لحين إجراء الانتخابات، تعالج الانقسام الحكومي الراهن”.

