أبو زيد: تيار الغرياني يمارس الاغتيال والإرهاب الفكري لأي منتقد أو ناصح

قال الكاتب الصحفي علي أبو زيد، إن أهم ما تُنتَقدُ فيه دار الإفتاء برئاسة الصادق الغرياني هو سلوكها في الاجتهاد السياسي، فهي تسلُك فيه مسلكاً يحجرُ على غيرها أن يجتهد، وتشنّع على من يخالف رأيها، وتضع اجتهادها في موضع يقارب درجة القطعي من الأحكام الشرعية، مع أن هذا الاجتهاد يمكن أن يُنتقد ابتداء من تصوير المسألة المجتَهد فيها، إلى ما يتعلق بتنزيلها على الواقع وتحقيق مناطها بالحكم الشرعي، وما فيها من جلب مصلحة أو دفع مفسدة أو تحقيق مقصد أو اعتبار مآل.

أضاف في مقال بإحدى الصحف أنه إذا تعقّب متعقب ما يصدر عن الدار ومفتيها من رأي أو اجتهاد، أو نَصَح ناصحٌ في ذلك دون أن يتجاوز حدود الأدب أو يحيد عن مسلك الوقار، تلقّفه المتعصبة للدار بألسنتهم الحداد، بين طاعن وهامز ولامز ومتّهم، بما يخرج عن المقصود، ويضيع النقاش العلمي، ويفوّت مقصد الإصلاح، ويؤكد أن القائمين على الدار إنما تحرّكهم الخصومة السياسية، لا الغيرة على الشريعة وأحكامها.

وتابع: “لعل ما يُشن مؤخرا على الدكتور “ونيس المبروك” من حملات بسبب نقده للدار أو نصحه لها من هذا القبيل، ولأن الغالب على تيار دار الإفتاء هو التشنيع على من يخالفه ومهاجمته دون نقاشه فيما قال، ينبغي الإشارة إلى مظاهر التعصب التي صارت سمة لبعض أعضاء الدار أو المقربين منها في تعاطيهم مع من يخالفهم، ومن أبرز هذه المظاهر: أن أي نقد يوجه للمفتي مع حفظ مقام الأدب له، يقابله سيل من التقديس والتهليل، وكأن من انتقد أو نصح نفى العلم عن المفتي أو أساء له في ذاته، وإنما الدافع لهذا هو التعصب للشيخ، حتى صار هؤلاء المتعصبة أقرب الناس في سلوكهم إلى المداخلة المتعصبين للشيخ ربيع المدخلي، فلا اجتهاد بعد اجتهاده، ولا معقب على رأيه أو فتواه.

ولفت إلى أن “حالة التعصب المقيت التي ينتهجها تيار دار الإفتاء في تبني اجتهاداته السياسية، وما يمارسه من إرهاب فكري واغتيال معنوي لكل من يخالفه، يؤكد على ضرورة أن تكون مؤسسة الإفتاء مؤسسة وطنية جامعة، تنسجم في دورها ومهامها مع بقية المؤسسات التي تمثل كيان الدولة، وتعطي للاجتهاد السياسي حقه من السعة وتعدد الأنظار فيه، فَتَدافُعُ الاجتهادات وتواردها على المسألة يصوّب الرأي فيها ويقومه، وعلى كل حالٍ فمؤسسة الإفتاء ليست هي المعنية بتبني الأحكام الشرعية أو رفع الخلاف في مسائل الاجتهاد، فإنما المفتي مخبِر بالحكم، ولا يتعداه بأن يكون مُجبِرا”.