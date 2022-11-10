الدبيبة يبحث مع بلديات الجبل عددا من الموضوعات الخدمية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2022

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع عمداء البلديات الجبل عددا من الموضوعات الخدمية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس بحث مشروعي (طريق العزيزية، نالوت )، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل .

واستمع رئيس الحكومة للملاحظات الواردة من عمداء البلديات، بشأن هذه المشروعات وضرورة التكاتف للبدء فيها.

كما أوضح مديرو الأجهزة التنفيذية، الخطوات المتخذة من طرفهم للتنفيذ والتنسيق مع ديوان المحاسبة لمنح الموافقات اللّازمة بعد استكمال المستندات.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة التواصل مع ديوان المحاسبة من قبل الأجهزة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة.

وضم الاجتماع عمداء بلديات الجبل (غريان، الزنتان، الرجبان، يفرن، ككلة، جادو، القلعة، الرياينة، القواليش، الأصابعة، الحرابة، ظاهر الجبل، السواني، العزيزية، وازن، المشاشية، الحوامد، نالوت، كاباو، الرحيبات، باطن الجبل، درج) بحضور وزيري الحكم المحلي، والمواصلات، ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وإعمار المناطق الحضرية الريفية، ووكيل وزارة الموارد المائية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.