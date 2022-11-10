المشري يطلع على تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية

العنوان-طرابلس

اطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الخميس، عل تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية بالمجلس.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس لجنة اختيار المناصب السيادية بالمجلس، عبدالله جوان، بمقر المجلس في طرابلس بحضور مكتب رئاسة المجلس.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير اللجنة عن المترشحين للمناصب السيادية؛ تمهيدا لعرضهم على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقداه بوزارة الخارجية المغربية في الرباط.