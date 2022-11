ليبيا – سخر عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي مما يطرحه البعض بشأن أن يؤدي تكليف عماد الطرابلسي بتسيير مهام وزارة الداخلية التابعة لحكومة تصريف الأعمال، إلى زيادة الثقل الأمني للوزارة بما يمكنها من فرض الانتخابات في شرق البلاد وجنوبها.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” قال: إن الطرابلسي قد يواجه المتاعب بمناطق تمدد بعض التشكيلات داخل العاصمة طرابلس، وفي مقدمتها ما يعرف بجهاز قوة الردع، بقيادة عبد الرؤوف كاره، وبالتالي يكون الحديث عن قدرتها على تنفيذ أي إجراء خارج عن العاصمة مستبعدًا.

ورجح الشركسي أن يكون تكليف الطرابلسي جاء في إطار محاولة احتواء مدينة الزنتان التي ينتمي لها أسامة جويلي، آمر المنطقة الغربية سابقًا، والمعروف بتحالفه مع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا، وليس لامتلاكه أي نفوذ وثقل بأماكن مختلفة في البلاد.

Shares

The post الشركسي: تكليف الطرابلسي بالداخلية جاء محاولة لاحتواء مدينة الزنتان التي ينتمي لها أسامة جويلي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية