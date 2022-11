حبس القائم بمهام المراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جمهورية رواندا بتهمة الاختلاس

ليبيا – قررت النيابة العامة حبس القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا احتياطيًا لاختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه.

وكيل النيابة العامة أخذ بنيابة مكافحة جرائم الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، في استقصاء انحراف سلوك القائم بمهام المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية رواندا، عن موجبات الوظيفة؛ فانكَشَفَ له واقع اجْتَرَاء الموظف على المال العام باختلاسه عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه، فضلًا عن التصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام وضوابطها؛ مما رتَّب ضررًا جسيمًا بالأموال والمصلحة العامة.

وبانتهاء المحقق من إجراء مواجهة المتهم بالأدلة القائمة قِبَله، وتسجيل دفاعه حولها؛ قرَّر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

