أبو زيد: الغرياني “يمارس” الإرهاب الفكري والاغتيال المعنوي

الوطن – رصد

انتقد الكاتب الصحفي، علي أبو زيد، ما يخرج على لسان المفتي المعزول، الصادق الغرياني، ودار الافتاء فيما يخص الاحكام الشرعية التي تطلقها، معتبرا ان تلك الفتاوى مرادها التسبب في الفساد والفتنة في ليبيا.

وقال أبو زيد :” إذا تعقب متعقب ما يصدر عن الدار ومفتيها من رأي أو اجتهاد، أو نصح ناصح في ذلك دون أن يتجاوز حدود الأدب أو يحيد عن مسلك الوقار، تلقّفه المتعصبة للدار بألسنتهم الحداد، بين طاعن وهامز ولامز ومتّهم، بما يخرج عن المقصود، ويضيع النقاش العلمي، ويفوّت مقصد الإصلاح”.

وأضاف ابو زيد:” القائمين على الدار إنما تحركهم الخصومة السياسية لا الغيرة على الشريعة وأحكامها، وحالة التعصب المقيت التي ينتهجها تيار دار الإفتاء في تبني اجتهاداته السياسية، وما يمارسه من إرهاب فكري واغتيال معنوي لكل من يخالفه”.