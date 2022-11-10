نورلاند يدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

رأى السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن وجود حكومتين في البلاد «مسألة معقدة» لا يمكن حلها إلا بتوحيد السلطة التنفيذية عن طريق إجراء الانتخابات، في وقت برز مقترح جديد لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة تضم للمرة الأولى مقاتلي طرفي الصراع العسكري في البلاد.

وطبقاً لبيان وزّعته السفارة الأميركية، فقد بحث نورلاند، اليوم، في العاصمة طرابلس، مع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء انتخابات «شفافة وموثوقة» وإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنمية الديمقراطية في ليبيا.

وقال نورلاند، عقب اللقاء في تصريحات صحافية، إنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة موحدة في ليبيا، يمكنها السيطرة على كل البلاد»، داعياً إلى «التركيز على الانتخابات، ووضع قوانين وقاعدة لها».

وتعهد السفير الأميركي بـ«الاستمرار في التركيز على الفاعلين الأساسيين والمؤثرين في إجراء الانتخابات، مع دعم المسار السياسي وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وبعدما انتقد ضمنياً عدم توصل مجلسي النواب و«الدولة» لتوافق بشأن وضع الأساس الدستوري للانتخابات، أضاف نورلاند: «نترقب اجتماع المجلسين لهذا الغرض»، وقال إن السايح أكد استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في حال التوافق على قاعدة دستورية.

وطالب نورلاند بوجود آلية لتوزيع إيرادات النفط وعوائده على جميع الليبيين، لافتاً إلى أنه ناقش مقترحات عدة من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس الدولة حول الشفافية في توزيع إيرادات الدولة.

وأكد السفير الأميركي دعم بلاده مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية وعمل لجنة «5+5» العسكرية، وقال: «لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي»، و«نحن نركز على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا والعمل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها».

وكان السايح قد أدرج اجتماعه مع نورلاند، في إطار ما وصفه بدعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، لافتاً إلى أنهما بحثا في آخر مستجدات العملية الانتخابية.

ونقل عن نورلاند إشادته بالمستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية والجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله.

بدوره، رأى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، أن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد، مدعومةً بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية، مشيراً إلى ما وصفها بجهود المجلس لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.

ونقل المشري عن نورلاند الذي التقاه مساء أمس، برفقة القائم بالأعمال الأميركي ليزلي أوردمان، تأكيده دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا.

كما ناقش ناجي مختار نائب المشري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، في طرابلس آخر تطورات المشهد السياسي بالبلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة.

كما أعرب نورلاند لدى اجتماعه مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مساء أمس، عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك جميع القوات الأجنبية، وحذّر من ترسيخ قدمهم في ليبيا، مشيراً إلى مناقشة الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.

بدوره، طالب الحداد الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الداعمة لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.

وأكد الحرص على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات الشعب في قيام دولة مدنية، لافتاً إلى أن المرتزقة هم القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي في ليبيا.

ونقل عن نورلاند إشادته بجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين شرق البلاد وغربها كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود، لافتاً إلى الدعم الأميركي لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، كما أكد موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.

بدوره، أعلن الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، أنه تلقى مساء أمس، اتصالاً هاتفياً، من رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، لمتابعة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى أنها شكرته لوقوفه المستمر مع الشعب التونسي.

وأكد الدبيبة عمق العلاقات بين البلدين، والموقف المتميز للشعب التونسي وحكومته خلال المراحل التي مرت بها ليبيا. وكان الناطق باسم حكومة «الوحدة» قد أعلن في بيان مساء أمس، تسلم الموانئ التونسية شحنة تقدر بـ30 ألف طن من الوقود، بناءً على تعليمات الدبيبة للمؤسسة الوطنية للنفط.