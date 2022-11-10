مشيرب: “حقوق المرأة” مصطلح برّاق وضعه أعداء الدين بقيادة الشيطان

قال عبد الرزاق مشيرب خطيب مسجد بن نابي في طرابلس، إن حقوق المرأة مصطلح برّاق وضعه أعداء الدين بقيادة الشيطان، وذلك لأن أعداء الدين بقيادة الشيطان؛ يعلمون يقينا أن صلاح الأمة بصلاح المرأة، وفساد الأمة بفساد المرأة، وفق قوله.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا: “لذلك صبوا اهتمامهم على إفساد المرأة، وخداعها بأسماء كثيرة، ومصطلحات براقة، كالمدنية، والحضارة، والموضة، وحقوق المرأة، وتحرر المرأة، إلى غير ذلك من المصطلحات الجذابة والبراقة، استطاعوا بها أن يلبسوا على المرأة وأن تسير في ركابهم” وفق تعبيره.