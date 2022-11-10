مؤسسة النفط تبحث استئناف النشاط الاستكشافي لشركة سنكور الكندية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2022

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة سنكور الكندية استئناف نشاطها الاستكشافي في ليبيا خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع فني بمقر المؤسسة ضم اليوم الخميس إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سنكور الكندية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة النشاط الاستكشافي للشركة الذي قامت به في سنوات 2022-2021 والبرنامج المؤمل تنفيذه في 2023.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة وعدد من المختصين من الإدارة ومدير إدارة الاستكشاف بشركة سنكور ومدير عام الشركة فرع ليبيا.

وعقب الاجتماع أقيمت ورشة عمل لمناقشة نشاط الاستكشاف للشركة ووضع الآبار على الإنتاج في أقرب فرصة مما يسهم في زيادة الإنتاج.