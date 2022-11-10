نورلاند: الكبير والحبري حددا 6 مسارات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي

كشف المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ونائبه في بنغازي علي الحبري «حددا ستة مسارات لاستئناف العمل وتوحيد المصرف في القريب العاجل»، وكذلك عن أربع قضايا رئيسية جرى مناقشتها في اجتماع ضم رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين والجهات ذات العلاقة في ليبيا.

وقال نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته إلى العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، إن الزيارة كان لها بعد اقتصادي حيث التقى خلالها رؤساء مجموعة العمل الاقتصادية مع ممثلين عن مصرف ليبيا المركزي للحديث عن المستجدات في أربع قضايا رئيسية كان في مقدمتها تلك المتعلقة بعملية توحيد المصرف، والوضع الحالي لسوق النفط العالمية، والإجراءات المتعلقة بالشفافية والإفصاح، و«عودة الرحلات الداخلية في ليبيا بين الشرق والغرب».

نورلاند يوضح القضايا الرئيسية لاجتماع مجموعة العمل الاقتصادية

وأوضح نورلاند أنهم تحدثوا في مجموعة العمل الاقتصادية مع محاوريهم الليبيين عن الوضع الحالي في سوق النفط العالمية وارتفاع الأسعار الذي من شأنه أن يفيد الاقتصاد الليبي بشكل كبير وأيضا كيفية ضمان أن تكون تلك الموارد المالية الإضافية مفيدة للأشخاص الذين يحتاجون إليها في ليبيا.

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وأضاف أنهم تحدثوا أيضا «بشكل مكثف عن إجراءات الشفافية والإفصاح وطريقة سير الأمور بشكل سلس لنضمن أن تذهب الأموال إلى مستحقيها وليس إلى جوانب أخرى لا يجب أن تذهب إليها»، بالإضافة إلى مناقشة «عودة الرحلات الداخلية في ليبيا بين الشرق والغرب وأن يكون هناك تقدم محرز في الشرق والغرب بشان هذه الملفات قريبا جدا».

نورلاند: هناك تقدم واضح في عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي

وذكر نورلاند أنهم تحدثوا اليوم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وممثلين عن نائبه في بنغازي علي الحبري وحصلوا على «تحديثات مميزة جدا» تشيرا إلى حدوث «تقدم واضح في عملية توحيد المصرف المركزي».

وأضاف نورلاند «علمنا أن الكبير والحبري التقيا في تونس خلال الفترة الماضية وحددا ستة مسارات لاستئناف العمل وتوحيد الصرف في القريب العاجل»، مشيرا إلى أن وفدا من المصرف المركزي برئاسة الكبير زار واشنطن خلال الفترة الماضية «للحديث عن هذا الجانب وهناك تقدم محرز في هذا الشأن».

وأكد نورلاند أن «هناك تقدما محرزا في عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي»، متوقعا «نتائج قريبة لتوحيد المصرف» خلال المرحلة القريبة المقبلة.