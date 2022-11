الحاجي: هناك مخاوف من عمليات تسييس للمحكمة الجنائية الدولية لإبعاد شخصيات عن الترشح للانتخابات الرئاسية

ليبيا – رأى إسلام الحاجي الكاتب والباحث السياسي أن هناك ملفات أخرى أراد المدعي العام للمحكمة الجنائية الاطلاع عليها، مثل ما يسمى بالمقابر الجماعية أو عمليات القتل خارج القانون وأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

الحاجي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” قال: إن هناك مخاوف من عمليات تسييس للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف إبعاد بعض الشخصيات الليبية عن الترشح للانتخابات الرئاسية.

