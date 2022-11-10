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مؤسسة النفط و”سنكور” الكندية تناقشان استئناف نشاط الشركة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

عقد اليوم الخميس اجتماعًا فنيًا بين إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سنوكر الكندية بصالة الاجتماعات الرئيسية بالمؤسسة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية وعدد من المختصين بالإدارة، بالإضافة لمدير إدارة الاستكشاف بالشركة الكندية ومدير عام الشركة فرع ليبيا.

وناقش الاجتماع النشاط الاستكشافي للشركة التي قامت به في سنتين 2021-2022، بالإضافة لبرنامجهم المؤمل للعام 2023، متطرقًا إلى إمكانية استئناف الشركة لنشاطها الاستكشافي في الفترة القادمة.

الوسوم

إدارة الاستكشاف المؤسسة الوطنية للنفط شركة سنوكر الكندية ليبيا

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الوطن الليبية

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