مؤسسة النفط و”سنكور” الكندية تناقشان استئناف نشاط الشركة

الوطن|رصد

عقد اليوم الخميس اجتماعًا فنيًا بين إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سنوكر الكندية بصالة الاجتماعات الرئيسية بالمؤسسة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية وعدد من المختصين بالإدارة، بالإضافة لمدير إدارة الاستكشاف بالشركة الكندية ومدير عام الشركة فرع ليبيا.

وناقش الاجتماع النشاط الاستكشافي للشركة التي قامت به في سنتين 2021-2022، بالإضافة لبرنامجهم المؤمل للعام 2023، متطرقًا إلى إمكانية استئناف الشركة لنشاطها الاستكشافي في الفترة القادمة.