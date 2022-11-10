الكوني لـ”سفير ألمانيا”: نظام المحافظات حل فاعل للأزمة الليبية

استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الذي نقل رسالة دبلوماسية للمجلس الرئاسي تؤكد عمق العلاقات الليبية الألمانية.

وتناول اللقاء، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، ورؤية الكوني، بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، كحل أساسي فاعل لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع واعتبارها هدف ومغنم لكافة المتصارعين على الأموال، والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية بالعاصمة.

وثمن الكوني، دور ألمانيا الإيجابي ومساعيها في مساري برلين 2،1 لإيجاد حل للأزمة الليبية، ودعمها لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

بدوره، أشاد السفير الألماني، بجهود المجلس الرئاسي وتعاونه مع الجهود الأممية، والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.