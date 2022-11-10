وزارة الداخلية: أمن الجفارة وضعت خطة لتأمين هذه الطرق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن مديرية أمن الجفارة وضعت خطة لتأمين الطريق الممتد من منطقة الكسارات إلى منطقة العزيزية، وكذلك الطريق الرابط من العزيزية إلى الهيرة، والطريق العام العزيزية الكريمية.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه تم عمل دوريات أمنية تابعة لمديرية أمن الجفارة وفرع جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية وفرع إدارة الدعم المركزي الجفارة باشراف مباشر من مساعد مدير الأمن للشون الأمنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الطرق تشهد انتشارا مكثف للدوريات الأمنية للمجاهرة بالأمن وضبط المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة مرتادي الطريق العام.