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العبيدات: أي اعتداء على “طاطاناكي” اعتداء على قبائل العبيدات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أصدرت قبيلة العبيدات بيانًا مسموعًا تدعو فيه كافة قبائل ليبيا للتصالح والتناصر، وعدم اغتصاب الممتلكات، مؤكدةً دعوتها للوحدة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لقبائل العبيدات تحت شعار “حقوق العبيدات لا تسقط بالتقادم”.

وأكد البيان على أن أي اعتداء عليه وعلى أسرته أو أملاكه يعتبر اعتداءً على قبائل العبيدات داخل وخارج ليبيا.

وأضاف البيان المسموع الصادر عن “العبيدات” أن بيانهم لا يفيد شيء بعد الاعتداء على ابن القبيلة حسن صلاح الدين طاطاناكي وعلى أقاربه وأملاكه بمدينة طرابلس، مؤكدًا أنه سيتم تجييش الناس للذاهب لطرابلس.

 

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الوطن الليبية

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