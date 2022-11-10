نورلاند: واشنطن ستعيد النظر في علاقتها مع معرقلي الانتخابات في ليبيا

الوطن|رصد

أكّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات نزيهة في ليبيا.

ووجّه نورلاند أثناء زيارته طرابلس خلال اليومين الماضيين، دعوته إلى جميع القادة والمؤسسات الليبية من أجل الدفع باتجاه إجراء الانتخابات، وفق ما أعلنه الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية على شبكة الإنترنت.

وحذّر السفير الأمريكي من إعادة بلاده النظر في علاقاتها مع معرقلي الانتخابات والحلول السلمية، مشيدا بالتمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة الطريق.

وأضاف أن “التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم”.