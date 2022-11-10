أبو توتة يشيد بتفعيل قانون المحافظ الاستثمارية من قبل مجلس النواب

الوطن|رصد

وصف رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، إعادة تفعيل قانون المحافظ الاستثمارية بما أسماه بـ”عودة الوعي لمجلس النواب الليبي”.

وقال أبو توتة، في منشور على صفحته بفيسبوك، إنّ “القانون الذي أصدره مجلس النواب مؤخرا بشأن إعادة تفعيل قانون المحافظ الاستثمارية الذي تم تجميده من قبل المؤتمر اللاوطني في سنة 2013 يشكل ومضة جديرة بالإشادة في حق الفقراء والعاطلين عن العمل” وفق تعبيره.

وأضاف: “كما نشيد أيضا بقانون التأمين الصحي لجميع المواطنين بعد كان التأمين لذوي الحظوة من المترفين”، مشيرًا إلى أنّ “الشعب الليبي لا يريد توزيع الصريرات بل يريد تحقيق مبدأ المساواة”.