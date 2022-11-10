الدبيبة لـ”عمداء البلديات”: تكاتفوا من أجل المشروعات

استقبل رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بقاعة اجتماعات ديوان مجلس الوزراء، عمداء بلديات الجبل (غريان ، الزنتان ، الرجبان ، يفرن ، ككلة ، جادو، القلعة، الرياينة، القواليش، الأصابعة، الحرابة، ظاهر الجبل ، السواني ، العزيزية ، وازن ، المشاشية ، الحوامد ، نالوت ، كاباو ، الرحيبات ، باطن الجبل ، درج) ، وبحضور وزيري الحكم المحلي، والمواصلات، ورؤساء أجهزة مشروعات المواصلات، والإسكان والمرافق، وإعمار المناطق الحضرية الريفية، ووكيل وزارة الموارد المائية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي.

جاء اللقاء لمناقشة مشروعي (طريق العزيزية ــ نالوت )، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل، واستمع الدبيبة للملاحظات الواردة من عمداء البلديات، بشأن هذه المشروعات وضرورة التكاتف للبدء فيها.

كما أوضح مديرو الأجهزة التنفيذية، الخطوات المتخذة من طرفهم للتنفيذ والتنسيق مع ديوان المحاسبة لمنح الموافقات اللّازمة بعد استكمال المستندات.

كما أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة التواصل مع ديوان المحاسبة من قبل الأجهزة التنفيذية لمعالجة الملاحظات الواردة.