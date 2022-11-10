كتاب جديد عن الواقع العربي اليوم للكاتب الليبي ميلاد المزوغي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

10 November, 2022

صدر مؤخرا عن دار الحكمة للنشر والتوزيع بمصر للكاتب الليبي ميلاد عمر المزوغي كتاب بعنوان (الربيع يزهر شوكا) يقع الكتاب في حوالي 500 صفحة, أحد عشر بابا.

يتحدث الكتاب بشيء من التفصيل عما يحدث في بلداننا العربية من تدمير للبنى التحتية وقتل واختطاف على الهوية ,وأظهر ما تسمي نفسها بالمعارضة على حقيقتها, لم تكن اساسا معارضة لأجل التغيير نحو الافضل, بل استقدمت الاستعمار الذي جثم على صدورنا لعقود سلبنا خيراتنا وعاملنا كعبيد ,لتحل محل الحكام, فقامت بإهدار المال العام ,وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية بين مكونات مجتمعنا التي تعيش وعلى مدى قرون في تآخي ومحبة, واصبحت تلك الاقليات تطالب بالانفصال وتلك مطالب الغرب الاستعماري, نتمنى ان تستفيق الامة من سباتها وتعيد بناء كيانها السياسي على أسس سليمة, اما عن الإسلام فقد كثر التطاحن بين المذاهب “كنا نعد الاختلاف بينها في بعض الامور رحمة للمسلمين”.

وفي ظل الظروف المذكورة في ثنايا الكتاب, مازال خطر التقسيم يلوح في الأفق, وقد تستحدث كانتونات لتلبية رغبات من يسعون الى السلطة. وفي ذلك يتنافس المتنافسون, كل يقدم عربون عمالته للغرب وانسلاخه عن عروبته التي لم تعد قائمة, وأصبحت سبة وعار للمنتسبين اليها,وظهرت الى السطح اصوات نشاز تنادي بدسترة لهجات لا تسمن ولا تغني من جوع وكأنما اللغة العربية كانت مفروضة عليهم.