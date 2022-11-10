نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات المعرقلة للحلول السياسية في ليبيا

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، إن بلاده قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للسفارة الليبية في ليبيا، حول زيارة نورلاند للعاصمة طرابلس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين، بما في ذلك ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية القومية للانتخابات.

نورلاند: الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر

خلال زيارته، أكد نورلاند «الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نُفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي»، مناشدًا ناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو إجراء الانتخابات، محذرًا من أن «الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر»، وفق البيان.

وأوضح البيان أن السفير الأميركي أشاد بالتمديد الأخير لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي.

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نورلاند: ليبيا تستحق جيشًا موحدًا

وكرّر نورلاند دعم الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي في مهمته، و«حق الشعب الليبي في العيش في ليبيا ديمقراطية وذات سيادة يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية».

ونقل البيان عن نورلاند قوله إنّ «التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم».