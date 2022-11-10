“الكوني” يبحث مع عدد من رؤساء الأحزاب آخر التطوّرات في ليبيا

الوطن|رصد

اجتمع الناىب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، الخميس، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في ليبيا، لبحث آليات حل أزمة الانسداد السياسي.

وأعلنت صفحة المجلس الرئاسي “فيسبوك”، أن الاجتماع تركّز على آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وأضافت أنّ الاجتماع تناول أيضًا “أزمة الانسداد السياسي التي وصلت اليها البلاد مؤخرا، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الاجسام السياسية للوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية”.

وطالب رؤساء الأحزاب المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه الوطن للوصول إلى الانتخابات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي، وأكدوا دعمهم الكامل للمجلس في كل الخطوات التي يتخذها لإنقاذ البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

من جانبه استعرض الكوني “رؤيته لعودة العمل بنظام المحافظات، كحل أمثل للأزمات التي تعاني منها ليبيا، ومنها أزمة الانسداد السياسي، موضحا أن اللامركزية ستبعد العاصمة عن الصراعات غير المبررة التي تشهدها، وجعلتها فريسة للطامعين في السلطة لوجود المؤسسات السيادية فيها”، وفق تعبيره.