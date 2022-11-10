«الكوني»: ناقشتُ مع سفير فرنسا جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا

استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا مصطفى المهراج، الذي نقل تحيات الرئيس ماكرون، للمجلس الرئاسي، وتأكيد استمرار جهود بلاده لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن الكوني، رحب بالسفير متمنيا له التوفيق بالمهمة المكلف بها في ليبيا، وأبلغه تحيات المجلس الرئاسي والشعب الليبي للرئيس ماكرون، مشيدا بالعلاقات الليبية الفرنسية على مختلف الأصعدة، وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتناول اللقاء، أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمساعي المحلية والدولية التي تقودها فرنسا للوصول إلى استقرار سياسي يفضي إلى انتخابات بزخم شعبي كبير تلبي رغبة الشعبي الليبي في اختيار من يمثله، وينفذ مطالبه.

وتطرق اللقاء لرؤية الكوني، بشأن عودة العمل بنظام المحافظات، لإنهاء الانسداد السياسي، والخروج من المركزية إلى اللامركزية، وإبعاد العاصمة عن الصراع والصدامات، وعدم اعتبارها هدف، ومغنم للمتصارعين عن الأموال والصلاحيات المتواجدة بالسلطة المركزية والمراكز السيادية.

وأكد السفير الفرنسي، أن بلاده ستلعب دورًا إيجابيًا في استقرار ليبيا، وصولًا لاتفاق وحل سياسي، يساهم في الوصول لإجراء الانتخابات وفق إطار دستوري يوافق على نتائجها الأطراف السياسية.