رئيس بلدية بنغازي يناقش تنفيذ مشاريع خدمية بحي المساكن الجاهزة

الوطن|رصد

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، تعليماتٍ بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية بحي المساكن الجاهزة، وذلك خلال لقاء جمعه مع المجلس المحلي حي المساكن الجاهزة بحضور وكيل ديوان البلدية ناصر الأوجلي.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، فقد تمّت “مُناقشة احتياجات المنطقة” كما جرى “الاتفاق على صيانة طريق حي المساكن الجاهزة الرئيسية وتنفيذ حديقة بالحي ومُعالجة ضعف التيار الكهربائي وتركيب أعمدة الإنارة العامة والقيام بحملة نظافة” وفق المكتب.